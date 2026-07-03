Удар по АЗС на Днепропетровщине: один человек погиб, трое ранены
Утром 3 июля российские войска атаковали территорию Днепропетровской области, нанеся удары по нескольким общинам. В результате обстрелов погибли и пострадали, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В Софиевской территориальной общине Криворожского района вражеский удар пришелся по автозаправочной станции. Погиб один человек, еще трое получили ранения. На месте возник пожар.
В Шахтерской общине Синельниковского района в результате обстрела пострадали три человека, также повреждено транспортное средство.
Кроме того, в Каменском районе зафиксированы повреждения автозаправочной станции и автомобилей.
Напомним, в ночь на 3 июля российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область, применив беспилотники, артиллерию и ракеты. В результате обстрелов ранения получили десять человек.