Удар по АЗС на Днепропетровщине: один человек погиб, трое ранены

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Утром 3 июля российские войска атаковали территорию Днепропетровской области, нанеся удары по нескольким общинам. В результате обстрелов погибли и пострадали, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Софиевской территориальной общине Криворожского района вражеский удар пришелся по автозаправочной станции. Погиб один человек, еще трое получили ранения. На месте возник пожар.

В Шахтерской общине Синельниковского района в результате обстрела пострадали три человека, также повреждено транспортное средство.

Кроме того, в Каменском районе зафиксированы повреждения автозаправочной станции и автомобилей.

Напомним, в ночь на 3 июля российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область, применив беспилотники, артиллерию и ракеты. В результате обстрелов ранения получили десять человек.