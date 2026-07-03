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03 июля 2026, 09:14

Последствия вражеских обстрелов Сумщины: пять человек погибли, 34 пострадали

03 июля 2026, 09:14
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Фото: полиция
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За прошедшие сутки войска России обстреляли 22 населенных пункта Сумской области, нанеся всего 101 удар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Роменской громаде вражеский БпЛА попал в дом, в результате чего погибли четыре человека: 76-летний мужчина, женщины 39 и 26 лет, а также девочка в возрасте 1,8 года. Травмы разной степени получили мужчины 33, 35 и 62 лет.

В Речковской громаде в результате удара вражеского дрона погибла 49-летняя женщина, получил ранения 47-летний мужчина.

В Сумской громаде из-за попадания БПЛА травмированы мужчины 51 и 64 лет, 18-летняя девушка и 23-летняя женщина. Кроме того, в результате удара вражеского КАБ пострадали мужчины 31, 48, 49, 55 лет, женщины 55, 55, 56, 65 лет, а также девушки 9, 11, 11, 13 и 14 лет.

Также пострадавшие есть в других громадах области. В Садовской громаде в результате попадания БПЛА ранены мужчины 69 и 70 лет и женщины 67 и 52 лет. В Ворожбянской громаде беспилотник попал рядом с автомобилем, из-за чего травмированы 55-летний мужчина и 53-летняя женщина. В Белопольской громаде оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, травмировав 53 и 63-летних мужчин.

Напомним, ночью 3 июля россияне атаковали беспилотниками город Лозовая Харьковской области. Пострадали трое детей и трое взрослых, людей доставали из побитого погреба.

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