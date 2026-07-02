Фото: ГСЧС Запорожье

С начала года на территории Запорожской области в результате пожаров сгорело около 10 гектаров урожая

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, передает RegioNews.

По данным спасателей, в регионе уже зафиксированы пять пожаров на полях. В то же время в прошлом году произошло восемь таких возгораний, которые уничтожили более 153 гектаров урожая.

В ГСЧС отметили, что нынешняя жатва в условиях войны остается крайне опасной, поэтому призвали аграриев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, сельскохозяйственная техника должна быть оснащена огнетушителями и хлопушками, а поля площадью более 100 гектаров необходимо разделять прокосами на участки по 25 гектаров. Это поможет локализовать огонь в случае возгорания и предотвратить распространение пожара на всю площадь посевов.

Напомним, на Черниговщине погибли два фермера. Они нашли в поле ударный БпЛА и решили его разобрать.

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