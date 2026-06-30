Прокуратура через суд требует взять под охрану здание Житнего рынка

Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура через суд требует обязать балансодержателя выполнить требования законодательства об охране культурного наследия в отношении Житнего рынка

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

В июле 2025 года Житний рынок внесен в Перечень только что обнаруженных объектов культурного наследия города Киева. Здание расположено в историческом центре Подола, на территории одного из самых древних торговых центров столицы, и является важной составляющей историко-архитектурной среды Киева.

Вместе с этим, балансодержатель - КП "Житний рынок" длительное время уклоняется от выполнения установленного законом долга по заключению охранного договора, что делает невозможным надлежащее обеспечение охраны и сохранения объекта культурного наследия.

Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с иском, в котором просит обязать балансодержателя заключить охранный договор на только что обнаруженный объект культурного наследия – Житний рынок

Напомним, что в Киевсовете зарегистрировали проект решения, предусматривающий продажу Житнего рынка на Подоле.