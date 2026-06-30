Предприниматель из Херсона пойдет под суд за фиктивные поставки продуктов в университет

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской области будут судить предпринимательницу, которую обвиняют в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. Обвинительный акт уже направили в суд

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Прокуроры Херсонской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Следствием установлено, что херсонская предпринимательница в марте-апреле 2022 года, когда город уже находился в оккупации, заключила с ректором одного из местных вузов 21 соглашение по поставке пищевых продуктов. В то время в услугах нуждались всего 37 студентов. Кроме того, согласно учету, в заведении хранились продукты на сумму более 1,5 млн грн, обеспеченные ранее этим ФОП.

Хорошо понимая, что поставки провизии по заключенным соглашениям не будет, подозреваемая внесла в накладные заведомо ложные данные и передала документы для оплаты в вуз. В апреле на счет предпринимателя поступило 487 тысяч гривен за неоказанные услуги. Эти деньги женщина присвоила.

Напомним, что предприниматели и бывшие чиновники подозреваются в незаконном использовании более 190 гектаров земель Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника под аграрную деятельность.