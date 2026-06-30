В ряды армии РФ в результате предательства: будут судить одессита, воюющего против ВСУ

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Фото: САП
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Правоохранители заочно сообщили о подозрении гражданину Украины в государственной измене. По данным следствия, преступление было совершено в условиях военного положения

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

При процессуальном руководстве прокуроров Кировоградской областной прокуратуры гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, мужчина, до начала полномасштабного вторжения проживавший в Одессе, в начале марта 2025 года добровольно перешел на сторону государства-агрессора.

Он вступил на военную службу в добровольческий казацкий отряд специального назначения "Барс-16" в составе вооруженных сил РФ, принял присягу на верность стране-агрессору и отправился участвовать в боевых действиях против Украины.

По информации следствия, он продолжает воевать против собственного государства.

Помимо участия в боевых действиях, следствие установило, что подозреваемый оказывал содействие российским оккупантам, передавая информацию об украинских военнослужащих, а также неоднократно публично поддерживал агрессивную политику российской федерации в отношении Украины. Также задокументировано его участие в пророссийских сепаратистских мероприятиях в Одессе в 2014 году.

Напомним, что бывший начальник Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрий Козюр признан виновным в государственной измене в условиях военного положения.

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