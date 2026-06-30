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30 червня 2026, 18:50

Прокуратура через суд вимагає взяти під охорону будівлю Житнього ринку

30 червня 2026, 18:50
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Фото: Київська міська прокуратура
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Прокуратура через суд вимагає зобов’язати балансоутримувача виконати вимоги законодавства про охорону культурної спадщини щодо Житнього ринку

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У липні 2025 року Житній ринок внесено до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини міста Києва. Будівля розташована в історичному центрі Подолу, на території одного з найдавніших торгівельних осередків столиці, та є важливою складовою історико-архітектурного середовища Києва.

Разом з цим, балансоутримувач - КП "Житній ринок" тривалий час ухиляється від виконання встановленого законом обов’язку щодо укладення охоронного договору, що унеможливлює належне забезпечення охорони та збереження об’єкта культурної спадщини.

Відтак Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом, в якому просить зобов’язати балансоутримувача укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – Житній ринок.

Нагадаємо, що у Київраді зареєстрували проєкт рішення, який передбачає продаж Житнього ринку на Подолі.

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