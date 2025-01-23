Киевсовет готовит приватизацию Житнего рынка: зарегистрирован проект

фото: kmr.gov.ua

В Киевсовете зарегистрировали проект решения, предусматривающего продажу Житнего рынка на Подоле

Об этом сообщает глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, передает RegioNews.

По его мнению, нет гарантии, что на месте Житнего рынка не появится очередная застройка.

"Новый собственник, что захочет то и сделает с рынком. Горький опыт сноса исторических и знаковых зданий у Киева мы уже имеем", — заметил Кривошея.

На сайте Киевсовета обнародовали проект решения "О сохранении функционала, внешнего вида и целостности единого имущественного комплекса "Житний рынок"".

Там отмечается, что за 44 года эксплуатации капитальные ремонтные работы рынка не проводились, что привело к неудовлетворительному техническому состоянию здания. Поэтому в Киевсовете выступают за немедленную приватизацию рынка.

"Ситуация нуждается в быстром и оптимальном решении, наиболее эффективным из которых является приватизация Житнего рынка через электронную торговую систему "Прозорро Продажи"", — говорится в пояснительной записке.

Житний рынок, расположенный на Подоле, является одним из старейших рынков столицы. Нынешнее его помещение было построено в 1980 году.

Напомним, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело о взятке за назначение директора "Житнего рынка" против депутата Киевсовета Владислава Трубицына и двух его помощников Ильи Лифа и Артема Белинского.