Почти 2 промилле: в Подольском районе нетрезвый водитель "влетел" в бордюр

Фото: патрульная полиция Киева

В Подольском районе Киева 29 июня водитель автомобиля Daewoo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в бордюр. В результате ДТП никто не пострадал

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, патрульные оперативно прибыли на место аварии, установили обстоятельства ДТП и заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Муж прошел проверку с помощью прибора "Драгер". Результат осмотра составил 1,96 промилле алкоголя, что почти в 10 раз превышает допустимую норму.

На водителя инспекторы составили:

протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП);

протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Напомним, что 25 июня на улице Молодежной в городе Берестин поступило в полицию через службу "102". На месте происшествия правоохранители установили обстоятельства ДТП и задокументировали правонарушения.