11:28  26 июня
На Волыни женщина погибла, провалившись в канализационный люк
10:07  26 июня
На границе на Буковине разоблачили мужчину с поддельными документами на детей
09:22  26 июня
В Ровенской области столкнулись грузовик и авто полиции: трое пострадавших
UA | RU
UA | RU
26 июня 2026, 16:59

В Харьковской области пьяный водитель на "Жигулях" въехал в жилой дом

26 июня 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Харьковской области
Читайте також
українською мовою

25 июня на улице Молодежной в городе Берестин, поступило в полицию через службу "102". На месте происшествия правоохранители установили обстоятельства ДТП и задокументировали правонарушения

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время движения задним ходом не справился с управлением и допустил столкновение с жилым домом. В результате дорожно-транспортного происшествия повреждено домовладение.

Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр на состояние опьянения, подтвердившего наличие 2,35 промилле алкоголя в организме.

За совершенные правонарушения правоохранители составили в отношении водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим соответствующие документы) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие) КУоАП.

Напомним, ранее во Львовской области 10-летний мальчик попал в больницу после падения с электросамоката. Его госпитализировали в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Харьковская область водитель
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Авиация, дроны и артиллерия: оккупанты нанесли удары по Херсону, есть раненые
26 июня 2026, 19:21
В Житомирской области разоблачили схему на электроэнергии: убытков почти на полмиллиона
26 июня 2026, 19:10
В Черкасской области руководство коммунального учреждения разворовало бюджет
26 июня 2026, 18:59
"Многодетный отец" за 10 тысяч долларов: в Кировоградской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
26 июня 2026, 18:47
Масштабное ДТП в Черкассах: столкнулись два автомобиля и маршрутка
26 июня 2026, 18:26
Незаконные приговоры "азовцам": российского судью будут судить за нарушение обычаев войны
26 июня 2026, 17:59
Срок госпомощи истекает: кому из украинцев нужно успеть пройти медицинское обследование
26 июня 2026, 17:55
Украина вернула из плена 160 защитников, в том числе 115 героев Мариуполя
26 июня 2026, 17:41
Трагедия во время построения: дело комбата, чье решение привело к гибели 19 человек, направлено в суд
26 июня 2026, 17:27
В Киеве мужчина обратился в больницу, а его отправили домой: через два дня он скончался
26 июня 2026, 17:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »