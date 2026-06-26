В Харьковской области пьяный водитель на "Жигулях" въехал в жилой дом

Фото: полиция Харьковской области

25 июня на улице Молодежной в городе Берестин, поступило в полицию через службу "102". На месте происшествия правоохранители установили обстоятельства ДТП и задокументировали правонарушения

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время движения задним ходом не справился с управлением и допустил столкновение с жилым домом. В результате дорожно-транспортного происшествия повреждено домовладение.

Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр на состояние опьянения, подтвердившего наличие 2,35 промилле алкоголя в организме.

За совершенные правонарушения правоохранители составили в отношении водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим соответствующие документы) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие) КУоАП.

Напомним, ранее во Львовской области 10-летний мальчик попал в больницу после падения с электросамоката. Его госпитализировали в больницу.