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29 червня 2026, 21:20

Майже 2 проміле: у Подільському районі нетверезий водій "влетів" у бордюр

29 червня 2026, 21:20
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Подільському районі Києва 29 червня водій автомобіля Daewoo, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та в'їхав у бордюр. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, патрульні оперативно прибули на місце аварії, встановили обставини дорожньо-транспортної пригоди та помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Чоловік пройшов перевірку за допомогою приладу "Драгер". Результат огляду становив 1,96 проміле алкоголю, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

На водія інспектори склали:

  • протокол за ст. 124 КУпАП (порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП);
  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Нагадаємо, що 25 червня на вулиці Молодіжній у місті Берестин, надійшло до поліції через службу "102”. На місці події правоохоронці встановили обставини дорожньо-транспортної пригоди та задокументували правопорушення.

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