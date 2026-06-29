Майже 2 проміле: у Подільському районі нетверезий водій "влетів" у бордюр

Фото: патрульна поліція Києва

У Подільському районі Києва 29 червня водій автомобіля Daewoo, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та в'їхав у бордюр. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

За інформацією правоохоронців, патрульні оперативно прибули на місце аварії, встановили обставини дорожньо-транспортної пригоди та помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Чоловік пройшов перевірку за допомогою приладу "Драгер". Результат огляду становив 1,96 проміле алкоголю, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

На водія інспектори склали:

протокол за ст. 124 КУпАП (порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП);

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Нагадаємо, що 25 червня на вулиці Молодіжній у місті Берестин, надійшло до поліції через службу "102”. На місці події правоохоронці встановили обставини дорожньо-транспортної пригоди та задокументували правопорушення.