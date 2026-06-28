У Лаврі встановили погруддя Івана Мазепи: заява Зеленського

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Києво-Печерській лаврі стоятиме погруддя гетьмана Івана Мазепи

Про це глава держави сказав під час виступу з нагоди Дня Конституції України, передає RegioNews.

За словами Зеленського, це рішення є "виправленням історичної несправедливості" та знаком вдячності видатному українському державному діячу.

Президент зазначив, що Росія протягом століть намагалася дискредитувати постать Мазепи, однак ці наративи є неправдивими.

Зеленський нагадав, що за часів гетьмана Києво-Печерська лавра активно розвивалася та набула свого архітектурного вигляду.

Глава держави також додав, що постать Мазепи заслуговує на повноцінний пам’ятник у столиці, і запропонував місце для нього на бульварі Тараса Шевченка в Києві.

"Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. Я впевнений, там де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа", – підсумував глава держави.

Як відомо, пам'ятник Леніну на Бессарабці активісти повалили у грудні 2013 року під час Революції Гідності. Відтоді місце залишалося порожнім, а навколо його майбутнього точилися дискусії.