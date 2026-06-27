У Києві аферист заробив на чужих авто

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У Києві поліція викрила 37-річного киянина. Йому повідомили про підозру через привласнення чужих грошей

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

37-річний киянин обіцяв знайомому допомогти з продажем автомобіля Jeep Cherokee. Покупець за угодою заплатив майже 19 тисяч доларів. Проте зловмисник привласник ці гроші.

Згодом до нього звернувся власник Mercedes C300. Зловмисник знайшов покупця, організував оформлення необхідних документів та отримав за транспортний засіб 43 000 доларів. Проте гроші залишив собі.

"Слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо фігуранта. Йому загрожує до 12 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".