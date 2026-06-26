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26 июня 2026, 17:15

В Киеве мужчина обратился в больницу, а его отправили домой: через два дня он скончался

26 июня 2026, 17:15
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве мужчина скончался в больнице. Причин называют ненадлежащую медицинскую помощь

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

43-летний мужчина обратился в больницу с травмой грудной клетки. Врач-хирург диагностировал перелом ребра и рану локтевого сустава. При этом он не нашел показаний к госпитализации. Медик назначил противовоспалительную терапию и отправил пациента домой.

Однако через два дня мужчина скончался. Экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки с переломами ребер, повреждением плевры легких. На момент обращения в больницу мужчина нуждался в дополнительных обследованиях, которых так не сделали.

Врач получил подозрение. Эксперты пришли к выводам, что своевременное лечение могло предотвратить смерть человека.

Напомним, ранее в Чернигове правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу одного из частных медицинских центров после смерти 42-летней пациентки. В полиции отмечают, что врач грубо нарушил квалификационные требования и стандарты безопасности в анестезиологии.

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