В Киеве мужчина обратился в больницу, а его отправили домой: через два дня он скончался
В Киеве мужчина скончался в больнице. Причин называют ненадлежащую медицинскую помощь
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
43-летний мужчина обратился в больницу с травмой грудной клетки. Врач-хирург диагностировал перелом ребра и рану локтевого сустава. При этом он не нашел показаний к госпитализации. Медик назначил противовоспалительную терапию и отправил пациента домой.
Однако через два дня мужчина скончался. Экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки с переломами ребер, повреждением плевры легких. На момент обращения в больницу мужчина нуждался в дополнительных обследованиях, которых так не сделали.
Врач получил подозрение. Эксперты пришли к выводам, что своевременное лечение могло предотвратить смерть человека.
Напомним, ранее в Чернигове правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу одного из частных медицинских центров после смерти 42-летней пациентки. В полиции отмечают, что врач грубо нарушил квалификационные требования и стандарты безопасности в анестезиологии.