В Киеве мужчина обратился в больницу, а его отправили домой: через два дня он скончался

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.



43-летний мужчина обратился в больницу с травмой грудной клетки. Врач-хирург диагностировал перелом ребра и рану локтевого сустава. При этом он не нашел показаний к госпитализации. Медик назначил противовоспалительную терапию и отправил пациента домой.



Однако через два дня мужчина скончался. Экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки с переломами ребер, повреждением плевры легких. На момент обращения в больницу мужчина нуждался в дополнительных обследованиях, которых так не сделали.



Врач получил подозрение. Эксперты пришли к выводам, что своевременное лечение могло предотвратить смерть человека.

Напомним, ранее в Чернигове правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу одного из частных медицинских центров после смерти 42-летней пациентки. В полиции отмечают, что врач грубо нарушил квалификационные требования и стандарты безопасности в анестезиологии.