У Києві чоловік звернувся до лікарні, а його відправили додому: через два дні він помер

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.



43-річний чоловік звернувся до лікарні із травмою грудної клітки. Лікар-хірург діагностував перелом ребра та рану ліктьового суглоба. При цьому він не виявив показань до госпіталізації. Медик призначив протизапальну терапії і відправив пацієнта додому.



Проте через два дні чоловік помер. Експертиза показала, що причиною смерті стала закрита травма грудної клітки з переломами ребер, ушкодженням плеври легень. На момент звернення до лікарні чоловік потребував додаткових обстежень, яких так в не зробили.



Лікар отримав про підозру. Експерти дійшли до висновків, що своєчасне лікування могло запобігти смерті людини.

Нагадаємо, раніше в Чернігові правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу одного з приватних медичних центрів після смерті 42-річної пацієнтки. У поліції зазначають, що лікар грубо порушив кваліфікаційні вимоги та загальновизнані стандарти безпеки в анестезіології.