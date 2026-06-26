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26 червня 2026, 17:15

У Києві чоловік звернувся до лікарні, а його відправили додому: через два дні він помер

26 червня 2026, 17:15
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Фото: Національна поліція
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У Києві чоловік помер у лікарні. Причин називають неналежну медичну допомогу

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

43-річний чоловік звернувся до лікарні із травмою грудної клітки. Лікар-хірург діагностував перелом ребра та рану ліктьового суглоба. При цьому він не виявив показань до госпіталізації. Медик призначив протизапальну терапії і відправив пацієнта додому.

Проте через два дні чоловік помер. Експертиза показала, що причиною смерті стала закрита травма грудної клітки з переломами ребер, ушкодженням плеври легень. На момент звернення до лікарні чоловік потребував додаткових обстежень, яких так в не зробили.

Лікар отримав про підозру. Експерти дійшли до висновків, що своєчасне лікування могло запобігти смерті людини.

Нагадаємо, раніше в Чернігові правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу одного з приватних медичних центрів після смерті 42-річної пацієнтки. У поліції зазначають, що лікар грубо порушив кваліфікаційні вимоги та загальновизнані стандарти безпеки в анестезіології.

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