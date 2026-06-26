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26 червня 2026, 16:45

У Києві судитимуть групу осіб, що організувала масштабну схему для ухилянтів

26 червня 2026, 16:45
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Києві викрили схему встановлення інвалідності за 25000-30000$. Серед підозрюваних - голова ВЛК, колишній очільник одного з військоматів та колишній лікар ВЛК МОУ

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, за гроші підозрювані оформлювали документи про нібито стаціонарне лікування чоловіків та встановлювали їм неіснуючі тяжкі захворювання. Надалі ці особи скеровувалися для проходження медичної комісії до визначеного закладу охорони здоров’я, де отримували інвалідність ІІ або ІІІ групи.

Серед учасників схеми - голова МСЕК столичної лікарні, двоє лікарів, колишній лікар-експерт Центральної військово-лікарської комісії МОУ, колишній керівник одного з районних ТЦК та СП, пенсіонер та працівник податкової служби.

Окремо встановлено, що колишній лікар-експерт Центральної ВЛК МОУ вже є обвинуваченим у справі щодо вимагання 1500 доларів у пораненого ветерана АТО за сприяння в оформленні інвалідності. Наразі провадження перебуває на розгляді в суді.

Під час обшуків вилучено медичну документацію, печатки, бланки, техніку та близько 100 тис. доларів США, з яких 85 тис. доларів - у голови МСЕК.

Схема діяла з 2024 року. Наразі встановлюються інші епізоди та можливі співучасники. Також перевіряється інформація щодо оформлення інвалідності військовозобов’язаним синам усіх підозрюваних.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру сімом особам, які організували схему оформлення інвалідності здоровим чоловікам на підставі підроблених документів.

Нагадаємо, що слідчі спецполіції Харківської області спільно з працівниками СБУ задокументували протиправну діяльність керівника одного з медичних підрозділів Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, який налагодив схему одержання неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питання ВЛК.

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