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26 июня 2026, 15:59

"Отмазывал" от службы за валюту: в Харьковской области разоблачили коррупционную схему в военном госпитале

26 июня 2026, 15:59
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Фото: полиция Харьковской области
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Следователи спецполиции Харьковской области совместно с работниками СБУ задокументировали противоправную деятельность руководителя одного из медицинских подразделений Военно-медицинского клинического центра Восточного региона, наладившего схему извлечения неправомерной выгоды при содействии в решении вопроса ВЛК

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в конце мая 2026 года злоумышленник потребовал от военнослужащего 10 тысяч долларов США за содействие в получении нужного заключения ВЛК, оформлении необходимой медицинской документации, установлении инвалидности и последующем признании негодовым к военной службе.

В ходе досудебного расследования задокументировано получение подозреваемым двух частей неправомерной выгоды. Сначала он получил 6800 долларов, а впоследствии - еще 3200 долларов. Общая сумма вырученных средств составила 10 тысяч долларов.

На основании постановлений суда правоохранительные органы провели шесть обысков в служебных помещениях и по месту жительства фигуранта, а также в транспортном средстве. В ходе следственных действий были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, носители информации, медицинская документация и другие вещественные доказательства.

38-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Сумской области был разоблачен 34-летний мужчина. Он организовал схему уклонения от мобилизации.

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