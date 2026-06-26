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26 червня 2026, 13:30

Корупція в Київзеленбуді: викрили схему на понад 3,5 мільйона

26 червня 2026, 13:30
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Фото: Національна поліція
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Правоохоронці викрили корупційну схему в Київзеленбуді. Чиновники привласнили понад 3,5 мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Організатором схеми виявився колишній чиновник Київзеленбуду та власник компанії з озелення територій. На початку 2024 року вони влаштували привласнення бюджетних грошей, які виділялись на реконструкцію місць громадського відпочинку в Києві.

До схеми вони залучили працівників комунального об’єднання, відповідальних за підготовку та перевірку кошторисної документації.

"Наразі поліцейські задокументували чотири епізоди злочинної діяльності під час проведення робіт у парках "Радунка" у Дніпровському районі, "Нивки" у Шевченківському районі, а також у парках "Юність" та "Орлятко" у Солом’янському районі столиці", - розповіли в поліції.

Експертиза підтвердила, що вартість матеріалів у кошторисній документації була завищена у два, а подекуди й у три рази. Учасники схеми привласнили майже половину від виділених на роботи коштів - понад 1,7 мільйона гривень із передбачених бюджетом 3,9 мільйона гривень.

Занальна сума збитків перевищує 3,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше в столиці викрили колишнього чиновника Укргазвидобування. Йдеться про розтрату понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі дизельного пального.

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