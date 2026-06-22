У Києві на проспекті Бажана сталась ДТП: рух у бік Харківської площі ускладнено
У Києві 22 червня на проспекті Миколи Бажана сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнено рух транспорту в напрямку Харківської площі
Про це повідомили у патрульній поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці закликали водіїв враховувати ситуацію на дорозі під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.
Обставини аварії та інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюються.
Нагадаємо, що 20 червня близько 20:00 у селі Богодухівка Золотоніського району 40-річна водійка автомобіля "Daewoo Lanos", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинила аварію, у якій травмувалися дві 7-річні пасажирки.
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