Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: движение перекрыто в обоих направлениях

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве 17 июня из-за дорожно-транспортного происшествия на Гостомельском шоссе полностью перекрыли движение транспорта в обоих направлениях

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

На месте аварии работают патрульные полицейские и все необходимые экстренные службы.

Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения и осуществляют его регулирование.

Водителей призывают учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что в Киеве 16 июня на Бориспольском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие , из-за которого затруднено движение транспорта в направлении выезда из столицы.