Масштабное ДТП на Гостомельском шоссе: движение перекрыто в обоих направлениях
В Киеве 17 июня из-за дорожно-транспортного происшествия на Гостомельском шоссе полностью перекрыли движение транспорта в обоих направлениях
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
На месте аварии работают патрульные полицейские и все необходимые экстренные службы.
Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения и осуществляют его регулирование.
Водителей призывают учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, что в Киеве 16 июня на Бориспольском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие , из-за которого затруднено движение транспорта в направлении выезда из столицы.
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