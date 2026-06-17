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17 червня 2026, 15:55

У Києві на ремонті дитячого садочка "нагріли" майже пів мільйона

17 червня 2026, 15:55
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Фото: прокуратура
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У Києві за ремонт покрівлі дитячого садочка переплатили майже 430 тисяч гривень. Підозри отримали підрядник, а також чиновниця Управління освіти Деснянської РДА

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, влітку 2024 року приватне товариство, згідно з укладеним договором, повинне було виконати капітальний ремонт покрівлі в яслах-садку Деснянського району Києва. Проте вартість виконаних робіт завищили. В результаті сталась переплата понад 430 тисяч гривень.

"Дії працівниці Управління освіти, відповідальної за закупівлі, кваліфіковано як зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Директор товариства, що виконувало роботи, отримав підозру у заволодінні бюджетними грошима шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці викрили схеми привласнення понад 20 мільйонів гривень. Ці гроші виділялись на закупівлях обладнання для світлофорів.

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