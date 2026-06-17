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17 червня 2026, 14:11

У Києві виявили уламки ворожого "Шахеда" з нерозірваною бойовою частиною

17 червня 2026, 14:11
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Фото: поліція
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Вибухотехніки знешкодили російський безпілотник в Деснянському районі Києва. Уламки дрона "Герань-2" виявили 16 червня на відкритій місцевості після останньої масованої атаки на столицю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Уламки безпілотника створювали серйозну загрозу, адже бойова частина могла вибухнути будь-якої миті. Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення.

Правоохоронці закликають громадян бути максимально пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номерами 102 або 112. У жодному разі не можна торкатися або переміщувати уламки ракет чи безпілотників.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі показали момент влучання російського дрона по Успенському собору.

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