П’яний "гонщик" у Києві тікав від поліції заднім ходом і врізався в огорожу

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Чергова "п’яна" пригода в центрі Києва закінчилася аварією та затриманням. У Печерському районі водій у стані сильного сп’яніння намагався втекти від відповідальності, але врізався в огорожу

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Інцидент стався після звернення на спецлінію 112. За словами заявника, чоловік розбив палицею фару його скутера, після чого намагався залишити місце події на автомобілі. Однак під час втечі водій в'їхав в огорожу.

До прибуття правоохоронців заявник разом зі свідками події зміг завадити чоловікові втекти.

Патрульні затримали ймовірного порушника. У нього виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння та агресивну поведінку.

Під час перевірки за допомогою алкотестера Драгер результат склав 1,08 проміле алкоголю.

На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП).

Для встановлення всіх обставин події на місце викликали слідчих. Триває перевірка.

Нагадаємо, подія сталася ввечері 10 червня на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Старонаводницької. Водій "ВАЗу" під час повороту ліворуч не пропустив BMW, який їхав назустріч. Після зіткнення некерована іномарка вилетіла на велосипедний переїзд і збила 49-річного чоловіка. Він отримав важкі травми і помер дорогою до лікарні у "швидкій".