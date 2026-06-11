14:20  11 червня
Прикордоннии показали, як розносять російські мотоцикли, укриття та піхоту
11:58  11 червня
У Києві на Оболоні 19-річний хлопець штрикнув ножем чоловіка в живіт
10:36  11 червня
У Карпатах туриста вкусила змія: знадобилася допомога рятувальників
UA | RU
UA | RU
11 червня 2026, 17:47

П’яний "гонщик" у Києві тікав від поліції заднім ходом і врізався в огорожу

11 червня 2026, 17:47
Читайте также на русском языке
Фото: Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Чергова "п’яна" пригода в центрі Києва закінчилася аварією та затриманням. У Печерському районі водій у стані сильного сп’яніння намагався втекти від відповідальності, але врізався в огорожу

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався після звернення на спецлінію 112. За словами заявника, чоловік розбив палицею фару його скутера, після чого намагався залишити місце події на автомобілі. Однак під час втечі водій в'їхав в огорожу.

До прибуття правоохоронців заявник разом зі свідками події зміг завадити чоловікові втекти.

Патрульні затримали ймовірного порушника. У нього виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння та агресивну поведінку.

Під час перевірки за допомогою алкотестера Драгер результат склав 1,08 проміле алкоголю.

На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП).

Для встановлення всіх обставин події на місце викликали слідчих. Триває перевірка.

Нагадаємо, подія сталася ввечері 10 червня на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Старонаводницької. Водій "ВАЗу" під час повороту ліворуч не пропустив BMW, який їхав назустріч. Після зіткнення некерована іномарка вилетіла на велосипедний переїзд і збила 49-річного чоловіка. Він отримав важкі травми і помер дорогою до лікарні у "швидкій".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція ДТП
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Пішла з життя депутатка Херсонської облради Марія Левківська
11 червня 2026, 20:10
На Харківщині чоловіки увірвались до чужого будинку та напали на господаря
11 червня 2026, 19:45
На Херсонщині директор санаторію завдав довкіллю збитків на 1,5 млн грн
11 червня 2026, 19:39
В Ужгороді чоловік із пістолетом взяв дружину і дитину в заручники
11 червня 2026, 19:25
На Кіровоградщині до 10 років в'язниці отримав зловмисник, який хотів спалити живцем співмешканку та дитину
11 червня 2026, 19:18
На Волині командир ТЦК продавав непридатність за 7 тисяч доларів
11 червня 2026, 19:05
У Києві іноземець розстріляв людей
11 червня 2026, 18:30
У Дніпрі поліцейські "на гарячому" затримали зловмисників із викраденим сейфом
11 червня 2026, 18:26
На Харківщині затримали чоловіка, який вчинив сексуальне насильство щодо 5-річної дівчинки
11 червня 2026, 17:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »