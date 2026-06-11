14:20  11 июня
Пограничные показали, как разносят российские мотоциклы, укрытие и пехоту
11:58  11 июня
В Киеве на Оболони 19-летний парень ударил ножом мужчину в живот
10:36  11 июня
В Карпатах туриста укусила змея: понадобилась помощь спасателей
UA | RU
UA | RU
11 июня 2026, 11:58

В Киеве на Оболони 19-летний парень ударил ножом мужчину в живот

11 июня 2026, 11:58
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали жителя Киевщины и сообщили ему о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилосьна улице Героев полка Азов. 53-летний киевлянин вместе с товарищами отдыхал на улице возде дома. Вдруг между ним и парнем возник конфликт, во время которого юноша достал нож, ударил мужчину в живот и скрылся. Раненого госпитализировали.

Полицейские разыскали нападающего – им оказался 19-летний житель Киевской области. У него изъяли нож.

Суд избрал парню меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Нападающему грозит до 8 лет тюрьмы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Отмечается, что парень уже является фигурантом других дел – в суд в отношении него направлены обвинения за кражу и угон авто.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку у подъезда. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев происшествия нападение задержание ножевое ранение злоумышленник
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Украину накроет ненастье: синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах 12 июня
11 июня 2026, 15:41
Прокуратура подтвердила следственные действия у бизнесмена Веселого: его не задерживали
11 июня 2026, 15:09
"ЗАГС" среди руин: оккупанты превратили разрушенную Авдеевку в декорации для видео
11 июня 2026, 14:51
ВАКС снова не пускает Кириленко за границу: экс-глава ОВА хотел во Францию
11 июня 2026, 14:45
Пограничные показали, как разносят российские мотоциклы, укрытие и пехоту
11 июня 2026, 14:20
Отравленный алкоголь под видом подарка: на Полтавщине задержали юношу за убийство военного
11 июня 2026, 13:53
Монастырь УПЦ МП, где действовала русскоязычная школа, признали аффилированным с РПЦ
11 июня 2026, 13:36
Хотел подорвать себя на берегу Днестра: в Винницкой области мужчину спасли от самоубийства
11 июня 2026, 12:55
Заманил сладостями в туалет: в Одессе осудили парня за изнасилование 8-летней соседки
11 июня 2026, 12:38
Стало известно, кто возглавил Ужгородский ТЦК после ареста руководства
11 июня 2026, 12:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »