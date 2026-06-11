Фото: полиция

Правоохранители задержали жителя Киевщины и сообщили ему о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилосьна улице Героев полка Азов. 53-летний киевлянин вместе с товарищами отдыхал на улице возде дома. Вдруг между ним и парнем возник конфликт, во время которого юноша достал нож, ударил мужчину в живот и скрылся. Раненого госпитализировали.

Полицейские разыскали нападающего – им оказался 19-летний житель Киевской области. У него изъяли нож.

Суд избрал парню меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Нападающему грозит до 8 лет тюрьмы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Отмечается, что парень уже является фигурантом других дел – в суд в отношении него направлены обвинения за кражу и угон авто.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку у подъезда. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.