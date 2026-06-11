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Правоохоронці затримали жителя Київщини та повідомили йому про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася на вулиці Героїв полку Азов. 53-річний киянин разом із товаришами відпочивав на вулиці біля будинку. Раптом між ним та молодиком виник конфлікт, під час якого юнак дістав ніж, вдарив чоловіка в живіт і втік. Пораненого госпіталізували.

Поліцейські розшукали нападника – ним виявився 19-річний мешканець Київської області. У нього вилучили ніж.

Суд обрав хлопцю запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нападнику загрожує до 8 років вʼязниці за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Зазначається, що хлопець уже є фігурантом інших справ – до суду щодо нього скеровані обвинувачення за крадіжку та викрадення авто.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив сусідку біля під'їзду. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.