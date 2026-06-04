В Киеве рецидивист разбил окно музейного поезда и переоделся в железнодорожник

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители сообщила о подозрении 51-летнему рецидивисту, который проник в музейный поезд на Центральном железнодорожном вокзале и пытался похитить экспонаты

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина камнем разбил окно железнодорожного вагона, открыл дверь тамбура и проник внутрь одного из вагонов музейного состава.

Внутри он повредил витрину и завладел музейными экспонатами – форменной одеждой железнодорожника, в частности кителем и брюками. После этого он переоделся в похищенную одежду.

Инцидент заметила сотрудница станции, которая сообщила полицию. Правоохранители оперативно обнаружили мужчину на железнодорожных путях и задержали его.

По данным полиции, задержанный 51 год. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал длительные сроки наказания, в частности, за убийство, изнасилование и имущественные преступления.

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали 21-летнего молодого человека, который отобрал у женщины сумку с деньгами . На перекрестке улиц Карпатской и Ивана Поддубного злоумышленник подбежал к пожилым супругам, выхватил у 65-летней женщины сумку и скрылся.