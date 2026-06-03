В Киеве судили военного, который по заказу пошел поджигать железную дорогу

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Дарницкий районный суд города Киева признал гражданина виновным в оконченном покушении на диверсию. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

11 марта на станции "Дарницкая" была попытка поджога распределительного шкафа связи. На месте происшествия обнаружена горелая трава и три бутылки от распылителя для костра. Подозреваемый мужчина, пытавшийся совершить поджог, заметил работник станции.

Когда правоохранители задержали мужчину, оказалось, что раньше у него уже были проблемы с законом. Оказалось, что незнакомец в Telegram предложил ему платить за поджоги домов, военных машин, трансформаторов и релейных шкафов Укрзализныци.

Муж признал вину лишь частично. На суде он рассказал, что в прошлом году был военным. Однако самовольно оставил часть. Когда он нуждался в деньгах, стал искать возможность заработать. По его словам, он якобы решил просто потренироваться и сделал имитацию поджога шкафа, снял на видео, просто так сохранил в телефоне, но никому не отправлял и деньги за это не получал.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, за исключением жилья.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, за деньги поджигавшим объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.