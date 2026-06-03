Более полумиллиарда убытков: будут судить руководителя департамента финансов КГГА

Фото: Офис Генерального прокурора

Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя Департамента финансов КГГА

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Чиновника обвиняют в служебной халатности, которая, по данным следствия, нанесла территориальной общине столицы более 581 млн грн ущерба.

Следствие установило, что должностное лицо на протяжении нескольких лет согласовало выпуск облигаций местного займа, благодаря которым город привлекал кредиты и платил сотни миллионов гривен процентов за их обслуживание.

В то же время доходы столичного бюджета превышали расходы, то есть Киев имел достаточно собственных средств и, по версии следствия, не нуждался в привлечении ссуд.

В январе 2026 года чиновнику сообщили о подозрении. Дело передано в суд.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия государственным интересам.

Напомним, что Днепровской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный в отношении заместителя начальника управления и сметчика КО " Киевзеленстрой ".