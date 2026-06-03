Понад пів мільярда збитків: судитимуть керівника департаменту фінансів КМДА

Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Посадовця обвинувачують у службовій недбалості, яка, за даними слідства, завдала територіальній громаді столиці понад 581 млн грн збитків.

Слідство встановило, що посадовець упродовж кількох років погоджував випуск облігацій місцевої позики, завдяки яким місто залучало кредити та сплачувало сотні мільйонів гривень відсотків за їх обслуговування.

Водночас доходи столичного бюджету перевищували видатки, тобто Київ мав достатньо власних коштів і, за версією слідства, не потребував залучення позик.

У січні 2026 року посадовцю повідомили про підозру. Наразі справу передано до суду.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.

Нагадаємо, що Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний стосовно заступника начальника управління та кошторисника КО "Київзеленбуд".