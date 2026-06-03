Мониторы с российской маркировкой: в Киеве сорвали тендерную сделку для ГСЧС почти на 1 млн грн

Фото: ГСЧС

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным следствия, столичный предприниматель, являющийся владельцем двух компаний по снабжению компьютерной техникой, дважды пытался поставить ГСЧС оборудование, которое не отвечало требованиям тендерной документации.

После победы одной из его компаний в тендере на поставку 150 мониторов в ходе проверки выяснилось, что техника не отвечала заявленным характеристикам. Также на оборудовании была обнаружена маркировка на русском языке, что свидетельствовало о его назначении для другого рынка. Договор был расторгнут.

Тем не менее, предприниматель повторно принял участие в закупке через другую свою компанию и заключил договор почти на 1 млн гривен. Поставленный товар снова не отвечал условиям тендера.

Благодаря проверкам ГСЧС и контроля правоохранителей реализовать схему полностью не удалось. Выводы о несоответствии подтвердили экспертизы и Госаудитслужба.

Предприниматель уведомлен о подозрении за покушение на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в 2026 году в Запорожье запланировали возвести четыре подземных детсада и четыре подземные школы общей стоимостью более миллиарда гривен. Как выяснили журналисты-расследователи, все подряды получили три взаимосвязанных компании, часть из которых ранее не имела ни опыта, ни значительного количества работников или техники.