12:30  03 июня
В Днепре священник насиловал дочерей и создавал детское порно
10:14  03 июня
В Киеве задержали 21-летнего парня, который отобрал у женщины сумку с деньгами
08:53  03 июня
Смертельное ДТП на Закарпатье: один подросток погиб, три человека в больнице
UA | RU
UA | RU
03 июня 2026, 13:45

Мониторы с российской маркировкой: в Киеве сорвали тендерную сделку для ГСЧС почти на 1 млн грн

03 июня 2026, 13:45
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили попытку незаконного завладения бюджетными средствами при закупке компьютерной техники для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным следствия, столичный предприниматель, являющийся владельцем двух компаний по снабжению компьютерной техникой, дважды пытался поставить ГСЧС оборудование, которое не отвечало требованиям тендерной документации.

После победы одной из его компаний в тендере на поставку 150 мониторов в ходе проверки выяснилось, что техника не отвечала заявленным характеристикам. Также на оборудовании была обнаружена маркировка на русском языке, что свидетельствовало о его назначении для другого рынка. Договор был расторгнут.

Тем не менее, предприниматель повторно принял участие в закупке через другую свою компанию и заключил договор почти на 1 млн гривен. Поставленный товар снова не отвечал условиям тендера.

Благодаря проверкам ГСЧС и контроля правоохранителей реализовать схему полностью не удалось. Выводы о несоответствии подтвердили экспертизы и Госаудитслужба.

Предприниматель уведомлен о подозрении за покушение на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в 2026 году в Запорожье запланировали возвести четыре подземных детсада и четыре подземные школы общей стоимостью более миллиарда гривен. Как выяснили журналисты-расследователи, все подряды получили три взаимосвязанных компании, часть из которых ранее не имела ни опыта, ни значительного количества работников или техники.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ГСЧС тендер техника предприниматель
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Полтаве произошла потасовка в ТРЦ
03 июня 2026, 14:40
Схема побега за границу за $5000: на Закарпатье задержали пограничника
03 июня 2026, 14:06
За 645 гривен сливал позиции ВСУ: на Харьковщине задержали подростка
03 июня 2026, 13:28
На Волыни водитель Mercedes сбил велосипедиста насмерть
03 июня 2026, 13:13
В Киеве судили военного, который по заказу пошел поджигать железную дорогу
03 июня 2026, 13:00
Сожгла заживо: на Черниговщине будут судить женщину за убийство бабушки
03 июня 2026, 12:56
20,3 тыс. евро за землю: сельского голову на Львовщине будут судить за взятку
03 июня 2026, 12:37
В Днепре священник насиловал дочерей и создавал детское порно
03 июня 2026, 12:30
В Черкасской области автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: четверо травмированных
03 июня 2026, 12:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Павел Казарин
Виктор Ягун
Сергей Фурса
Все блоги »