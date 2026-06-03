Монітори з російським маркуванням: у Києві зірвали тендерну оборудку для ДСНС на майже 1 млн грн

Фото: ДСНС

Правоохоронці викрили спробу незаконного заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі комп’ютерної техніки для Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними слідства, столичний підприємець, який є власником двох компаній із постачання комп’ютерної техніки, двічі намагався поставити ДСНС обладнання, що не відповідало вимогам тендерної документації.

Після перемоги однієї з його компаній у тендері на постачання 150 моніторів під час перевірки з’ясувалося, що техніка не відповідала заявленим характеристикам. Також на обладнанні виявили маркування російською мовою, що свідчило про його призначення для іншого ринку. Договір було розірвано.

Попри це, підприємець повторно взяв участь у закупівлі через іншу свою компанію та уклав договір майже на 1 млн гривень. Постачений товар знову не відповідав умовам тендеру.

Завдяки перевіркам ДСНС та контролю правоохоронців реалізувати схему повністю не вдалося. Висновки про невідповідність підтвердили експертизи та Держаудитслужба.

Підприємцю повідомлено про підозру за замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в 2026 році в Запоріжжі запланували звести чотири підземні дитсадки та чотири підземні школи загальною вартістю понад мільярд гривень. Як з'ясували журналісти-розслідувачі, усі підряди отримали три взаємопов’язані компанії, частина з яких раніше не мала ані досвіду, ані значної кількості працівників чи техніки.