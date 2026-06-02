В Черкасской области мужчина повредил могилы на местном кладбище
1 июня в полицию обратился 74-летний житель города Канев. Мужчина сообщил, что на местном кладбище неизвестный повредил гранитный памятник на могиле его брата
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения.
Им оказался 39-летний местный житель. В содеянном он признался. Полицейские задокументировали почти 7 фактов надругательства над могилами.
Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
