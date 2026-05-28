28 травня 2026, 21:58

Прокуратура оскаржує незаконну зміну призначення землі у парку "Перемога"

Фото: Київська міська прокуратура
Прокуратура у суді оскаржує незаконну зміну цільового призначення під забудову землі, на якій розташована льодова арена “Крижинка” у парку “Перемога”

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про скасування державної реєстрації земельної ділянки та визнання відсутнім у товариства права використовувати її під забудову.

Йдеться про земельну ділянку площею майже 0,3 га в парку "Перемога” у Дніпровському районі Києва.

Встановлено, що льодова арена "Крижинка” розташована на земельній ділянці рекреаційного призначення, що входить до меж парку культури та відпочинку "Перемога” у Дніпровському районі.

Зазначимо, що "Крижинка” вже понад 40 років є однією з головних столичних баз для занять дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання та хокею та на даний час є одним з небагатьох функціонуючих льодових майданчиків у столиці.

Водночас у 2022 році одні з власників льодового стадіону зареєстрували земельну ділянку, на якій знаходиться будівля ковзанки, в Державному земельному кадастрі та визначили її цільове призначення як землі для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній.

Відтак, з метою упередження незаконної забудови земельної ділянки у парку культури та відпочинку "Перемога” у Дніпровському районі Києва прокуратура оскаржила реєстраційні дії щодо землі в судовому порядку.

Нагадаємо, що на Херсонщині правоохоронці викрили схему незаконного відчуження комунальних земель: колишній державний реєстратор протягом трьох днів "роздав" 24 гектари землі, оформлюючи права власності на померлих осіб та громадян, які навіть не підозрювали про такі операції.

