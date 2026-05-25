19:55  25 травня
СБУ викрила та відправила за ґрати мережу російських агентів в Одесі
20:40  25 травня
На Львівщині водій умисно збив поліцейського
21:50  25 травня
Екостежку в Голосіївському лісі завалили сміттям
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 21:55

Рятувальники завершили розбір завалів після удару РФ у Києві: підсумки рятувальної операції

25 травня 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Шевченківському районі Києва 25 травня завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання ворожої ракети. Протягом двох діб рятувальники, комунальники та волонтери розбирали завали зруйнованої п'ятиповерхівки, де ворог знищив цілий під'їзд

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

У ніч на 24 травня російські війська влучили у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши під’їзд із першого по п’ятий поверх. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

За даними рятувальників, загалом у столиці через масований російський обстріл загинули двоє людей, ще 92 постраждали, серед них — троє неповнолітніх. Також надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей.

Протягом двох діб на місці удару працювали рятувальники, медики, психологи, комунальні служби та волонтери.

Під час робіт фахівці демонтували понад 165 квадратних метрів небезпечних залізобетонних конструкцій та вивезли понад 1080 кубометрів будівельного сміття. Кінологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежували зруйнований будинок у пошуках людей.

До ліквідації наслідків російської атаки у Києві залучили 871 рятувальника та 201 одиницю техніки. Психологи ДСНС і Національна поліція України надали допомогу 320 людям.

Нагадаємо, що у Шевченківському та Подільському районах Києва тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. До відновлювальних робіт залучено майже 100 працівників ДСНС.

Росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру.

Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Внаслідок атаки на Київ була пошкоджена будівля Кабміну.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
рятувальники ДСНС обстріл Київ розбір завалів
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Новий врожай уже на ринку: в Україні низка овочів зростає в ціні
25 травня 2026, 23:55
Бензин в Україні: які ціни та чи буде дефіцит
25 травня 2026, 23:35
На Дніпропетровщині п'яна мачуха встромила ножа пасинку в спину
25 травня 2026, 22:55
Сили безпілотних систем ЗСУ розгромили логістику та ППО ворога на Донеччині й Запоріжжі
25 травня 2026, 22:50
Сили оборони уразили нафтобазу, склади БК та комунікаційні вузли ворога
25 травня 2026, 22:39
У Дніпрі стався вибух у багатоповерхівці
25 травня 2026, 22:15
Смерть у ТЦК Тернополя: поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків
25 травня 2026, 22:05
Екостежку в Голосіївському лісі завалили сміттям
25 травня 2026, 21:50
Атака "шахедів" на Конотоп: частина міста залишилася без води
25 травня 2026, 21:33
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »