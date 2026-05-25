Рятувальники завершили розбір завалів після удару РФ у Києві: підсумки рятувальної операції

Фото: ДСНС

У Шевченківському районі Києва 25 травня завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання ворожої ракети. Протягом двох діб рятувальники, комунальники та волонтери розбирали завали зруйнованої п'ятиповерхівки, де ворог знищив цілий під'їзд

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

У ніч на 24 травня російські війська влучили у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши під’їзд із першого по п’ятий поверх. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

За даними рятувальників, загалом у столиці через масований російський обстріл загинули двоє людей, ще 92 постраждали, серед них — троє неповнолітніх. Також надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей.

Протягом двох діб на місці удару працювали рятувальники, медики, психологи, комунальні служби та волонтери.

Під час робіт фахівці демонтували понад 165 квадратних метрів небезпечних залізобетонних конструкцій та вивезли понад 1080 кубометрів будівельного сміття. Кінологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежували зруйнований будинок у пошуках людей.

До ліквідації наслідків російської атаки у Києві залучили 871 рятувальника та 201 одиницю техніки. Психологи ДСНС і Національна поліція України надали допомогу 320 людям.

Нагадаємо, що у Шевченківському та Подільському районах Києва тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. До відновлювальних робіт залучено майже 100 працівників ДСНС.

Росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру.

Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Внаслідок атаки на Київ була пошкоджена будівля Кабміну.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх.