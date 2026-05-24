24 травня 2026, 14:14

Удар по столиці: метро "Лук’янівська" не працює, обмежено вхід на "Хрещатик"

Фото: ДСНС
У Києві через наслідки масованого удару буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень станція метро “Лук’янівська” та один з входів на станцію “Хрещатик”

Про це повідомив КП "Київський метрополітен”, передає RegioNews.

Станція "Лукʼянівська” буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю

Унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик”.

Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.

Київ метро Лук'янівка Хрещатик
