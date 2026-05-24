24 мая 2026, 11:07

Спасательная операция в Киеве продолжается: количество раненых увеличилось, среди них дети

Фото: ГСЧС
В Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки возросло по меньшей мере до 62 человек. Среди раненых двое детей

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

Во всех районах столицы идет ликвидация последствий обстрелов. На местах ударов работают спасатели ГСЧС.

Главной задачей остается ликвидация пожаров и обеспечение жителей на поврежденных объектах.

Напомним, что россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.

