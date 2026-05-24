Рятувальна операція у Києві триває: кількість поранених збільшилася, серед них діти

У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки зросла щонайменше до 62 людей. Серед поранених — двоє дітей

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews .

У всіх районах столиці триває ліквідація наслідків обстрілів. На місцях ударів працюють рятувальники ДСНС.

Наразі головним завданням залишається ліквідація пожеж та убезпечення мешканців на пошкоджених об’єктах.

Нагадаємо, що росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.