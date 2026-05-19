РФ ударила баллистическими ракетами по объектам "Нефтегаза" на Днепропетровщине
Вечером 18 мая российские войска ударили тремя баллистическими ракетами по объектам Группы "Нефтегаз" в Днепропетровской области
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает RegioNews.
В результате ударов зафиксированы разрушения и повреждения инфраструктуры. Информации о масштабах повреждений пока нет.
Отмечается, что это не первый целенаправленный удар по топливно-энергетическому сектору за последнее время – на прошлой неделе под аналогичным обстрелом баллистики находилась инфраструктура "Нафтогаза" на Полтавщине.
К счастью, персонал атакуемых объектов не пострадал.
Напомним, в ночь на 19 мая российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применив ствольную артиллерию и ударные беспилотники. Враг ударил по трем районам региона.