Враг атаковал населенные пункты Сумщины: в полиции рассказали о последствиях
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 39 населенных пунктов Сумской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Свеской громаде в результате удара вражеского беспилотника травмирован 20-летний парень.
В Шосткинской громаде из-за удара российского БПЛА получил ранения 52-летний мужчина.
Кроме этого, под вражеским огнем были Сумская, Глуховская, Буринская, Серединобудская, Миропольская, Великописаревская и Новослободская громады. Повреждены многоквартирные и приватные дома, легковые автомобили, мастерская университета.
На местах работали следователи, взрывотехники и спасатели, которые ликвидировали и фиксировали последствия вражеских атак.
Напомним, за прошедшие сутки под российским террором находились 40 населенных пунктов Херсонской области. Из-за вражеских ударов два человека погибли, еще 14 ранены.