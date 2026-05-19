Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Свеской громаде в результате удара вражеского беспилотника травмирован 20-летний парень.

В Шосткинской громаде из-за удара российского БПЛА получил ранения 52-летний мужчина.

Кроме этого, под вражеским огнем были Сумская, Глуховская, Буринская, Серединобудская, Миропольская, Великописаревская и Новослободская громады. Повреждены многоквартирные и приватные дома, легковые автомобили, мастерская университета.

На местах работали следователи, взрывотехники и спасатели, которые ликвидировали и фиксировали последствия вражеских атак.

Напомним, за прошедшие сутки под российским террором находились 40 населенных пунктов Херсонской области. Из-за вражеских ударов два человека погибли, еще 14 ранены.