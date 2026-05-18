Развращал девочек в Украине и Литве: на Волыни педофила приговорили к 9 годам тюрьмы

Прокуроры доказали в суде вину 44-летнего мужчины, который из-за социальных сетей занимался развращением малолетних. Суд вынес приговор – 9 лет лишения свободы

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали, что мужчина, создав фейковый аккаунт 16-летнего подростка, входил в доверие к детям. Пострадавшие девочки в возрасте 12-13 лет проживали не только в Украине, но и за рубежом. Во время общения, используя психологические манипуляции, он вел с ними разговоры на сексуальные темы и пытался склонить к развратным действиям и даже личным встречам.

Кроме пострадавших из Украины мужчина переписывался с ребенком, проживающим в Литве. Во время общения мужчина посылал девочке порнографические материалы, в том числе собственные интимные фото.

В ходе обысков в мобильном телефоне обвиняемого обнаружена переписка с детьми, содержащая демонстрацию порнографических изображений.

Информация о осужденном также будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

