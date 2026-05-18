18 мая 2026, 16:36

Последствия ночной атаки на Днепр: российские дроны поразили четыре эвакуированных больницы из Луганщины

Фото: Луганской областной военной администрации
Четыре медицинских учреждения, которые эвакуировали из Луганщины, включая областную клиническую больницу, были поражены российскими дронами во время ночной атаки на Днепр

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, передает RegioNews .

"Не имея успехов на фронте, россияне продолжают устраивать террор мирному населению, словно отрываясь на украинских женщинах и детях за провал во время выполнения боевых задач. К сожалению, от обстрелов пострадали и четыре медицинских учреждения, которые были релокованы из Луганщины. Это - Луганская областная клиническая больница, областной медицинский центр из Рубежного и Лисичанская многопрофильная больница”, – написал Харченко.

По его словам, эти учреждения сохранили трудовые коллективы и с 2022 года возобновили помощь в Днепре. Однако россияне получили их и здесь.

Сейчас работаем над ликвидацией последствий обстрелов, сообщил Харченко.

"В здании, где расположена больница из Лисичанска, взрывной волной выбиты почти все окна. Аналогичные повреждения разного масштаба имеют и другие три медучреждения из Луганщины", - отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, что в ночь и утром 18 мая российские войска совершили масштабную атаку на Днепропетровскую область , применив ракеты, беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Враг ударил по шести районам региона, в результате чего ранения получили 26 человек.

