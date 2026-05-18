18 мая 2026, 15:47

В КГГА планируют масштабное повышение тарифов с 15 июля

Фото: kiev24.ua
В Киеве предлагается установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. В то же время, для постоянных пользователей предусмотрена система скидок на проездные билеты

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .

Последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. Необходимость обновления тарифов в Департаменте экономики и инвестиций КГГА объяснили необходимостью приблизить их к экономически обоснованному уровню и ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращением пассажиропотока.

В Департаменте отметили, что нынешняя стоимость проезда в Киеве остается одним из самых низких среди крупных городов Украины, невзирая на постоянный рост себестоимости перевозок.

По расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном коммунальном транспорте.

В то же время, расходы, заложенные в проект тарифов на 2026 год, рассчитали на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год, прогнозируемого роста цен, а также обновленных расходов на зарплаты и энергоресурсы.

Для пассажиров, регулярно пользующихся общественным транспортом, планируют ввести систему скидок при пополнении транспортной карты.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

  • 1–9 поездок – 30 грн;
  • 10–19 – 28,90 грн;
  • 20–29 – 27,80 грн;
  • 30–39 – 26,60 грн;
  • 40–49 – 25,50 грн;
  • 50 – 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн.

Предлагаемые цены на месячные проездные:

  • 46 поездок – 1088 грн;
  • 62 поездки – 1463 грн;
  • 92 поездки – 2 156 грн;
  • 124 поездки – 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер обойдется в 4 875 грн.

Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Так, студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул – 25% (во время учебного года – бесплатно).

Отдельно планируется ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн, который позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные.

  • на 24 часа – 375 грн;
  • на 48 часов – 563 грн;
  • на 72 часа – 750 грн.

Поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля 2026 года, будут действовать до 14 сентября 2026 года.

Как отмечается, ввести новые тарифы планируется с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Общественность может подать предложения и замечания к распоряжению до 1 июня 2026 года через платформу forum.kyivcity.gov.ua.

Напомним, что с субботы, 16 мая, во Львове изменится стоимость проезда по всему общественному транспорту.

