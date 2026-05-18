Терновский районный суд города Кривого Рога признал местного жителя виновным в самовольном уходе из воинской части и мошенническом завладении имуществом. Оказалось, что военный притворялся, будто он является правоохранителем

Известно, что мужчина служил наводчиком пулеметного взвода в стрелковом специализированном батальоне (ШКВАЛ). В сентябре 2024 года он оставил воинскую часть без объяснения причин. Уже в январе 2025 года стражи порядка задержали его по подозрению в краже.

Как выяснилось, несколько раз он раз предъявлял на улице прохожим обложку с надписью "МВД Украины". Муж выдавал себя за правоохранителя и убеждал людей отдать ему вещи на проверку. Таким образом, он украл ноутбук, планшет, электроинструменты.

На суде мужчина признал вину. Он подтвердил, что действительно использовал поддельное удостоверение полицейского, а раньше без разрешения руководства покинул воинскую часть.

Суд назначил наказание в виде 5 лет и 7 месяцев лишения свободы.

