18 мая 2026, 15:25

На Днепропетровщине военный СОЧ стал мошенником и притворялся полицейским

18 мая 2026, 15:25
Терновский районный суд города Кривого Рога признал местного жителя виновным в самовольном уходе из воинской части и мошенническом завладении имуществом. Оказалось, что военный притворялся, будто он является правоохранителем

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что мужчина служил наводчиком пулеметного взвода в стрелковом специализированном батальоне (ШКВАЛ). В сентябре 2024 года он оставил воинскую часть без объяснения причин. Уже в январе 2025 года стражи порядка задержали его по подозрению в краже.

Как выяснилось, несколько раз он раз предъявлял на улице прохожим обложку с надписью "МВД Украины". Муж выдавал себя за правоохранителя и убеждал людей отдать ему вещи на проверку. Таким образом, он украл ноутбук, планшет, электроинструменты.

На суде мужчина признал вину. Он подтвердил, что действительно использовал поддельное удостоверение полицейского, а раньше без разрешения руководства покинул воинскую часть.

Суд назначил наказание в виде 5 лет и 7 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили аферистов, которые предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей". Они "лечили и снимали порчи", зарабатывая на доверчивых людях.

