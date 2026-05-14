Удар по Києву: зросла кількість загиблих - серед них діти

У ніч на 14 травня росіяни атакували Україну. У столиці продовжуєьться пошуково-рятувальна операція

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Києві кількість загиблих внаслідок удару окупантів зросла до 12. Серед них двоє дітей.

"Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають. Працюють психологи, 3 кінологічні розрахунки ДСНС. Загалом - 170 рятувальників, 51 одиниця техніки", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.