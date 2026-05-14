14 мая 2026, 20:44

В Херсонской области полицейская машина подорвалась на мине во время эвакуации

14 мая 2026, 20:44
Фото иллюстративное
В Новоалександровской общине Херсонщины 14 мая бронированный автомобиль полиции взорвался на взрывном устройстве во время эвакуационного рейса

Об этом сообщает полиция области , передает RegioNews .

"Полицейские Херсонщины продолжают эвакуировать людей из населенных пунктов, которые находятся под постоянными российскими обстрелами. На этот раз из одного из сел Новоалександровской общины правоохранители вывезли 61-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в точку эвакуации правоохранители прибыли на бронированном транспорте. Мужчина пришел в оговоренное место встречи с вещами и собакой, которую просили забрать знакомые. Его забрали полицейские, а также по просьбе старосты села привезли хлеб для тех, кто не хочет уезжать.

При эвакуации бронированный автомобиль взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Транспортное средство получили повреждения, были пробиты два колеса, однако люди не пострадали.

Мужчину доставили в более безопасный населенный пункт, где он будет временно проживать у родственников.

Напомним, что в Бериславском районе мотоцикл с гражданскими взорвался на мине. В результате взрыва пострадали два человека.

Херсонская область полиция подрыв
