14 мая 2026, 19:45

В Конча-Заспе в результате обстрела сгорел дом беглого депутата Шахова

14 мая 2026, 19:45
Фото из открытых источников
В ночь на 14 мая российская армия нанесла по Украине массированный удар. В Киевской области в результате атаки сгорел дом народного депутата

Такие кадры депутат опубликовал в своем блоге, передает RegioNews.

Сергей Шахов сообщил, что российский дрон целенаправленно попал в дом его детей. Он опубликовал видео с результатами.

"Страшная ночь для украинцев! Сочувствую всем, кто пострадал от варварского нападения террористов! Этой ночью "Шахед" также целенаправленно попал в дом моих детей", - написал Сегий Шахов.

Где сейчас Сергей Шахов

В 2023 году ВАКС объявил Сергея Шахова в розыск по делу о недекларировании на 88 миллионов гривен.

В 2025 г. в СМИ появлялась информация, что Шахов уже несколько лет живет в элитных апартаментах в Дубае. При этом депутат подключался к онлайн-заседаниям парламентского комитета по вопросам экологической политики. Публично он и его адвокаты объясняют это тем, что он якобы находится за границей для лечения.

