В Киеве судят тренера по джиу-джитсу за насилие над ученицами – новые подробности

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По его словам, мужчина проводил индивидуальные занятия для детей.

"Родители привели к нему 11-летнюю дочь, надеясь на развитие и социализацию ребенка. Зато она стала жертвой прямо на занятиях", – отметил Генпрокурор.

Он добавил, что оставаясь наедине с девочкой, тренер совершил сексуальное насилие и впоследствии повторял его снова. Он целенаправленно использовал доверие ребенка и его уязвимость. Через возраст девочка просто не понимала, что происходит, а тренер уверял, что в его действиях нет ничего плохого, но убеждал содеянное скрывать.

"Его разоблачили благодаря скрытой камере в зале во время очередной попытки совершить наругу. Из-за огласки дела его узнала еще одна потерпевшая – бывшая воспитанница из Запорожья. Первые преступления он совершил еще в 2017 году. Восемь лет оставался безнаказанным. Находясь за границей, она решилась рассказать о насилии, которое испытало от этого тренера также в 11-летнем возрасте", – рассказал Кравченко.

Действия обвиняемого квалифицированы как совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, а также сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, совершенное повторно (ч. 2 ст. 156 и ч. 6 ст. 152 УК Украины).

"Сейчас мужчина под стражей. Продолжается судебное разбирательство дела", – подчеркнул Кравченко.

Несмотря на свидетельства и видеодоказательства, своей вины он не признает.

Напомним, осенью прошлого года в столице под стражу отправили тренера по джиу-джитсу. Он получил подозрение в сексуальном насилии. По данным следствия, когда 37-летний тренер после индивидуальной тренировки остался один на один с ребенком, он воспользовался ее доверием: раздел ее и изнасиловал.

По данным СМИ, подозреваемый Виктор Горбовский работал тренером по джиу-джитсу в спортивном клубе Геркулес в Голосеевском районе Киева, а также был председателем Запорожской федерации джиу-джитсу.