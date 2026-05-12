12 мая 2026, 10:14

Ночная атака: РФ запустила по Украине более 200 беспилотников

12 мая 2026, 10:14
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 12 мая враг атаковал Украину 216 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 192 российских беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 12 мая 2026 года

Напомним, утром 12 мая российские военные ударили по железной дороге на Днепропетровщине. В результате попаданий беспилотников повреждены локомотивы и подвижной состав, пострадал машинист.

