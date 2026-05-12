12 мая 2026, 09:55

В полиции показали последствия атаки россиян по Павлограду на Днепропетровщине

Фото: полиция
Утром 12 мая российские военные атаковали ударными беспилотниками Павлоград Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате обстрела повреждения получили девятиэтажный дом, автомобили жителей. Окончательные последствия еще не устанавливаются.

Ранения получили двое мужчин в возрасте 36 и 44 лет.

На месте атаки работают все профильные службы. Правоохранители осматривают ураженную территорию, документируют последствия обстрела.

На месте развернули мобильный пункт приёма обращений для граждан.

Напомним, в ночь на 12 мая российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровщины, применяя артиллерию, дроны и авиабомбы. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Днепропетровская область война обстрелы последствия пострадавшие Павлоград
