В полиции показали последствия атаки россиян по Павлограду на Днепропетровщине
Утром 12 мая российские военные атаковали ударными беспилотниками Павлоград Днепропетровской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате обстрела повреждения получили девятиэтажный дом, автомобили жителей. Окончательные последствия еще не устанавливаются.
Ранения получили двое мужчин в возрасте 36 и 44 лет.
На месте атаки работают все профильные службы. Правоохранители осматривают ураженную территорию, документируют последствия обстрела.
На месте развернули мобильный пункт приёма обращений для граждан.
Напомним, в ночь на 12 мая российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровщины, применяя артиллерию, дроны и авиабомбы. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.