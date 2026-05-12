У Києві судять тренера з джиу-джитсу за насильство над ученицями – нові подробиці

У Києві триває судовий розгляд справи 37-річного тренера джиу-джитсу, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над малолітніми ученицями

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, чоловік, проводив індивідуальні заняття для дітей.

"Батьки привели до нього 11-річну доньку, сподіваючись на розвиток та соціалізацію дитини. Натомість вона стала жертвою просто під час занять", – зазначив Генпрокурор.

Він додав, що залишаючись наодинці з дівчинкою, тренер вчинив сексуальне насильство та згодом повторював його знову. Він цілеспрямовано використовував довіру дитини та її вразливість. Через вік дівчинка просто не розуміла, що відбувається, а тренер запевняв, що в його діях немає нічого поганого, але переконував скоєне приховувати.

"Його викрили завдяки прихованій камері в залі під час чергової спроби здійснити наругу. Через розголос справи його впізнала ще одна потерпіла – колишня вихованка із Запоріжжя. Перші злочини він вчинив ще у 2017 році. Вісім років залишався безкарним. Перебуваючи за кордоном, вона наважилась розповісти про насильство, якого зазнала від цього тренера також у 11-річному віці", – розповів Кравченко.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно (ч. 2 ст. 156 та ч. 6 ст. 152 КК України).

"Зараз чоловік під вартою. Триває судовий розгляд справи", – наголосив Кравченко.

Попри наявні свідчення і відеодокази, своєї вини він не визнає.

За даними ЗМІ, підозрюваний Віктор Горбовський працював тренером із джиу-джитсу у спортивному клубі "Геркулес" у Голосіївському районі Києва, а також був головою Запорізької федерації джиу-джитсу.